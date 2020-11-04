Dalaman’da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik Kovid 19 denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Ekipler, ilçe merkezindeki yolcu araçlarına denetim yaparak kurallara uyulması için yolcu ve firma çalışanlarını uyardı. Uygulama yapan ekipler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde ayakta yolcu olup olmadığını, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar da ise yolcuların HES kodlarını ve yolcu biletlerini kontrol etti. Uygulamada aynı zamanda ekipler tarafından maske ve hijyen denetiminin yapıldığı, yolcuların kurallara uyduğu öğrenildi. Genelgede, HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezası uygulanacağı, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 10 gün süreyle seferden men edileceği, Kovid 19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin ise valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacağı bildirildi.

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