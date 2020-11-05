Milas'ta üretmek isteyene destek verilecek

Milas’ın Kalem Mahallesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince Tıbbi Aromatik bitkilerden olan ada çayı, kekik ve defne yetiştiriciliği hakkında çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıda çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliği ile gelirlerinin artacağı, bu sayede tek zeytinden elde edilen gelire bağlı kalmayacakları aktarıldı. Defne, ada çayı ve kekik yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerin talepleri alınarak bu üreticilerin fidan, fide ve tohum ihtiyaçlarının Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce karşılanacağı bildirildi. Ayrıca çiftçilerin Dijital Tarım Portalı'na kayıtları gerçekleştirildi.



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