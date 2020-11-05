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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'ta Fatih İlkokulu öğrencileri yeni yapılan okulda eğitim görecek

İHA

Milas'ta Fatih İlkokulu öğrencileri yeni yapılan okulda eğitim görecek

İzmir’de meydana gelen ve bazı binaların yıkılmasına neden olan depremin ardından, Milas’ta ilkokul olarak hizmet veren binada eğitim öğretim gören öğrencilerin velileri okul binası önünde toplanıp, geçtiğimiz yıllarda bina için verilen 'depreme dayanıklı olmadığına dair' raporu yetkililere hatırlatarak biran önce öğrencilerin başka binalara tahliye edilmesini talep etti.
Fatih İlkokulu’nda eğitim öğretim gören öğrencilerin velileri, okul önünde bir araya gelerek, yaklaşık 3 yıl önce depreme dayanıklı olmadığına dair rapor verilen binanın çocukları için tehlike oluşturduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.
Öğrenci velilerin yanına gelerek konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, çocukların eğitim aldığı binanın sağlam olduğunu, bahse konu olan binanın ise şuanda kullanılmadığını ifade edip, İsmetpaşa Mahallesi Sodra Dağı mevkiinde yapılan 480 öğrenci kapasiteli 16 derslikli yeni okul binasının tamamlandığını ve geçici kabulünün de yapıldığını belirterek, “Şu anda okulumuzun malzeme eksikliği gideriliyor. Yaklaşık iki hafta içerisinde öğrencilerimiz yeni okul binalarında eğitim öğretim görmeye başlayacak” dedi. Bal, öğrenciler için servis hizmetinin de verileceğini belirtti.
İlçe Müdürü Bal’a yaşadıkları endişeli durumu aktaran veliler, “Bizler ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin zarar görmesini istemiyoruz. Şuanda eğitim verilen bina ise depreme dayanıklı olmadığına dair rapor verilen binanın hemen bitişiğinde bulunmakta. Olası bir afette bu rapor verilen binanın sağlam binaya zarar vermeyeceğini kimse taahhüt edemez. Bizler çocuklarımızı bu şartlar altında okula göndermeyeceğiz” dedi. Bazı veliler ise okul binasının değişmesi durumunda öğretmenlerinin de aynı kalmasını istediklerini belirtti.

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