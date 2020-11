Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Datça ' da “Gıdanı koru, sofrana sahip çık” etkinliği düzenlendi.

Datça Merkez Jandarma Lojmanları karşısında kurulan stantta "Gıdanı Koru, sofrana sahip çık" etkinliğinde konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak dünyada her gün 25 bin insanın açlık sebebiyle hayata gözlerini yumduğunu, ülkemizde ise her yıl 1.7 milyar ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan "Gıdanı Koru, sofrana sahip çık" isimli kampanya kapsamında Datça'da bilinçlendirme etkinliği düzenledi. Etkinliğe Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve şube müdürleri, Datça Kaymakamı Mesut Çoban , İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır ,İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ,İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan , Ak Parti İl ve İlçe Encümeni Haluk Laçin , Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Keleş , bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı . Düzenlenen etkinlikte gıda israfı ve gıdaların yeniden kullanımı hakkında afiş ve broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, "Dünya'da her gün 25 bin insan açlık sebebi ile hayata gözlerini yummaktadır. Ülkemizde her yıl 1.7 milyar ekmek çöpe atılmaktadır. Alışveriş yaparken ihtiyacımız kadarını almalı, aldığımız ürünleri iyi muhafaza etmeliyiz. Gıda bizim milli servetimizdir, ona sahip çıkmak vatandaşlık görevimizdir" şeklinde konuştu.

Kaymakam Mesut Çoban ise ''Bizim medeniyetimiz israfa karşı . Atalarımızdan öğrendiğimiz dinimizin emrettiği de israfa karşılık. Kampanyanın vatandaşımızın farkındalığına katkı sunacağını umuyorum ” dedi.



