İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor'un gol sevincine yansıdı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Samsunspor'u 31 ile geçerek bir üst tura yükseldi. İzmir'deki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarılma anı Muğlaspor'un gol sevincine yansıdı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında deplasmanda 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 29. dakikasında Enes İlkin'in golü ile 10 mağlup duruma düşen Muğlaspor, karşılaşmanın 30 ve 38. dakikasında İbrahim Can Köse, 55. dakikasında ise Mehmet Yeniler'in golü ile maçı 31 kazandı. Kızılcabölükspor'u penaltılarla geçen yeşilbeyazlılar deplasmanda Samsunspor'u da mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Muğlaspor'un ilk golünü atan İbrahim Can Köse, gol sevinci sırasında 3 yaşındaki Elif Perinçek'in İzmir'deki depremden kurtarılma anına gönderme yaparak, yaşanan felaketin acısını paylaştı.

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