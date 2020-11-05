Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Menteşe İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Emre Alay görevine başladı.

2017 yılından bu yana Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme, Bölge Tarafik Şube Müdürlükleri, Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlükleri gibi farklı görevleri yürüten Alay, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Menteşe Kaymakamlığımızın bağlı birimleri ile koordine içinde, Menteşe'de halkımızın güvenliği ve huzurunu, halkımızın da desteğiyle muhafaza ederken, standartları bir üst seviyeye taşımak ve ayrıca içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı için üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yürütmek amacında olacağız" dedi.

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