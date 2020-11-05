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Datça'da, hayvan barınağına anlamlı destek (2)- Yeniden

DHA

Datça'da, hayvan barınağına anlamlı destek (2)- Yeniden


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça-Dalaman Havaalanı arası transfer hizmeti veren iki seyahat acentesi, turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte sayıları artan sokak hayvanları için destek kampanyası başlattı. İki seyahat acentesi, 1 Kasım-1 Mayıs tarihleri arasında Datça'dan, Dalaman'a yapacakları seferlerde 80 TL'lik yolcu ücretinin 20 TL'sini Datça Hayvanseverler Derneği'ne ait, hayvan barınağına bağışlama kararı aldı.
Datçalı iki firmanın yetkilileri, Alp Arslan Karaağaç (48) ve Yavuz Tosun (50), 1 Kasım-1 Mayıs tarihleri arasında Datça'dan, Dalaman'a yapacakları seferlerde 80 liralık yolcu ücretinin 20 lirasını sokak hayvanları için bağışlama kararı aldı. İkili, Datça Hayvanseverler Derneği barınağını ziyaret ederek, barınak sorumlusu Nami Temeltaş (64) ile görüşerek aldıkları bu kararı kendilerine iletti.
'DİĞER FİRMALARIN DA DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ' 
Karaağaç burada yaptığı konuşmada, Datça'da sokak hayvanları sayısının kış aylarında artış gösterdiğini belirterek, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir kampanya başlattık. Datça'daki diğer firmaların da bu kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. Datça'da çok sayıda rehabilitasyona ihtiyacı olan sokak hayvanı var. Barınağın hepsine yetmesi mümkün değil" dedi.
Tosun ise konuşmasında, yazlık bölgelerde turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte, sokak hayvanlarına bakan hayvan severlerin sayılarının azaldığını belirterek, "'Gözünüz arkada kalmasın minik dostlarınız bize emanet' sloganıyla böyle bir kampanya başlattık. Umarım, bu kampanya çığ gibi büyür" şeklinde konuştu.
Barınak sorumlusu Temeltaş, iki firmanın yetkilisine teşekkür edip, "Gerçekten bir örnek davranış başlattılar. Datça'daki diğer firmaların da desteklerini bekliyoruz. Barınak zaten yardımlarla yaşayan bir kuruluş. Datça Hayvanseverler Derneği'ne yapılan yardımlardan başka gelirimiz yok. Burada 65'e yakın sokak hayranının bakımı ve tedavileri yapılıyor. İyileşenler alındıkları yere bırakılırken, yerine yenileri geliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Mehmet ÇİL
2020-11-05 21:02:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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