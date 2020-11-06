Fethiye'ye potada dev konuk

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ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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FETHİYE, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet alan ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın lider Anadolu Efes'i tarihinde ilk kez ağırlayacak. Beşkaza Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te start alacak. Euroleague'deki iddialı temsilcimiz Anadolu Efes, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçı da kazandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye

2020-11-06 13:10:34



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