Fethiye'de tedbirlere uymayan 4 bin 500 kişiye, 6 Milyon 135 Bin TL ceza kesildi

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Mart ayından bu yana korona virüs tedbirlerine uymayan 4 bin 500 kişiye toplam 6 milyon 134 bin 908 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Mart ayından bu yana Kovid 19 tedbirleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri denetimlerini hızla sürdürüyor. Bu anlamda Türkiye’de ilk Kovid19 virüsünün görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren, Fethiye’deki korona virüs tedbirlerini ihlal eden 4 bin 500 kişiye, toplamda 6 milyon 134 bin 908 lira para cezası kesildi. Bu cezalardan bin 500 kişiye maske takmadığından dolayı 1 Milyon 350 Bin TL olarak uygulandığı öğrenildi. Sosyal mesafeye uymayan, hijyen krallarına uymayan ve diğer sebeplerden dolayı da 3 bin kişiye de 4 Milyon 784 Bin 908 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Öte yandan 250 iş yerine kurallara uymadığı gerekçesi ile 779 Bin 804 TL idari para cezası, 40 iş yerine 3 ile 10 gün arası iş yeri kapatma cezası ve 10 iş yerine de ruhsat iptali cezası kesildiği bildirildi.



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