Muğlaspor'da yüzler gülüyor

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MUĞLA, (DHA)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden ve deplasmanda Modafen'i 2-1 yenerek 7'nci haftada galibiyetle tanışarak düşme hattından kurtulan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ederek çifte sevinç yaşadı. Kupada ikinci turda Kızılcabölükspor'u seri penaltı atışlarıyla eledikten sonra üçüncü turda TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibini 3-1'lik skorla saf dışı bırakarak moral buldu. Muğlaspor'da rakip fileleri iki kez sarsan İbrahim Can Köse, attığı gol sonrası İzmir depreminde enkazdan sağ çıkan 3 yaşındaki Elif bebeğin simge haline gelen parmak tutma hareketini yaparak depremzedelere destek verdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-11-06 13:36:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.