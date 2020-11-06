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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğlalı Gazi evinde ölü bulundu

İHA

Muğlalı Gazi evinde ölü bulundu

Bingöl'de 2007 yılında teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan Onur Çolak, Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Muğla'nın Yatağan İlçesi Bozüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarım İlçe Müdürlüğünde görevli 34 yaşındaki Gazi Onur Çolak'ın annesi oğlunun nefes alamadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Gazi Çolak'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bingöl'de 2007 yılında teröristlerle çıkan çatışmada Gazi olan Çolak'ın bazı rahatsızlıkları olduğu, ayda bir nöbet geçirdiği bilgisi alındı. Gazi Onur Çolak'ın düzenlenecek askeri törenin ardından Milas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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