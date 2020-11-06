Yatağan’da araması bulunan üç kişi yakalandı Muğla’nın Yatağan ilçesinde Covid-19 tedbirleri ile denetimler sürerken, Emniyet ekipleri çeşitli suçlardan araması olan üç kişinin yakalanması sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bir taraftan COvid19 tedbirlerin denetlerken, diğer taraftan suç ve suçlarla mücadelesini de sürdürüyor.
Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından aranması olan şahısların iş ve adreslerini tespit etmesinin ardından üç kişi yakalandı. Ağrı’nın Tutak İlçesinde işlediği bir suçtan dolayı aranan Ş.T., Yatağan İlçesinde işlediği bir suçtan dolayı aranan M.T. ve, yine Yatağan İlçesinde işlediği bir suçtan dolayı aranması bulunan E.G. isimli şahıslar Emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan 3 şüpheli, Yatağan Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.