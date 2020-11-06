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Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da

DHA

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, satın aldığı 2 villa için Bodrum'da


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)TÜRK sanat müziğinin 'divası' Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon liraya 2 süper lüks villa satın aldı. Ersoy, satın aldığı villaların tapu işlemleri için Bodrum'a geldi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'daki Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de villalarının bulunduğu siteden, iki süper lüks villa birden satın aldı. Ersoy, 40 milyon liraya aldığı Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'a geldi. Bodrum'da arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Ersoy, çıkışta DHA muhabirine yaptığı açıklamada normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını belirtti. Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor, İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim" dedi.
Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" diye konuştu. Pandemi döneminde Bodrum'da ikinci konutları olanların nüfus kayıtlarını ilçeye aldırmaları çağrıları olduğunun hatırlatılması üzerine Ersoy, "Ben duymadım. Böyle şeyleri çok da ciddiye almam. Kararları kendim veririm ve onu uygularım" dedi.
'DEPREM BENİ İÇTEN YARALADI'
İzmir´de yıkıma neden olan depremine de değinen Bülent Ersoy, "Deprem, beni içten yaraladı. Bizzat insan gözle gördüğü zaman çok kötü oluyor" dedi. Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden İtfaiye Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu o anları hatırlatan Ersoy, "O anlar beni çok üzdü, yaraladı ki anlatamam. Yavrum, evladım o kadar yaraladı ki beni oraya da yardım yapıp, gönderdim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-11-06 14:29:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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