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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir 50 Bin petek şokladı

İHA

Büyükşehir 50 Bin petek şokladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından arıcıların en büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı hayata geçirilen ‘Temiz Petek Projesi’ kapsamında Köyceğiz ilçesinde 57 üreticinin 41 Bin 275, Milas ilçesinde ise 13 üreticinin 8 Bin 420 peteği eksi 30 derecede şoklandı.
Petekler eksi 30 derecede şoklandı
Arıcıların her yıl güvelerin verdiği zarardan dolayı değiştirmek zorunda kaldığı ve ekonomik anlamda zarara uğradıkları petekler, Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı “Temiz Petek Projesi” ile eksi 30 derecede dondurularak her yıl kullanma imkanı sağlanıyor. Arıcılara can suyu değerinde olan projede Köyceğiz ilçesinde 57 üreticinin 41 Bin 275, Milas ilçesinde ise 13 üreticinin 8 Bin 420 peteği eksi 30 derecede şoklandı.
Başkan Gürün; “Çam balının başkenti Muğlamızda arıcılarımızın yanındayız”
Yüzde 68 orman varlığı, geniş coğrafyası ve bu coğrafyadaki birbirinden değerli bitki florası ile dünyanın ve Türkiye’nin en önemli bal üreticilerinden birinin Muğla olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün arıcılıktan geçinen hemşehrilerinin her türlü bilimsel, teknik ve malzeme desteği olarak yanlarında olduklarını belirtti.
Başkan Gürün; “Dünya ve Türkiye çam balının başkenti olan Muğlamızda arıcılıktan ekmeğini kazanan hemşehrilerimizi destekliyor, onların marka değeri yüksek, kaliteli ürün üretmesini ve emeğinin karşılığını alması için çalışıyoruz. Muğla çam balı bizim en değerli ve kıymetli ürünlerimizden. Dünya Çam balının yüzde 90’ını Türkiye, Türkiye çam balı üretiminin yüzde 80’ini de Muğlamız üretiyor. Nüfusunun yüzde 55’i kırsalda yaşayan Muğlamızda zeytinyağından bala, tarımsal ürünlerden hayvancılığa desteklerimiz devam edecek. Muğla üretecek, üreticimiz ve ülkemiz kazanacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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