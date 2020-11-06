Uyuşturucu tacirleri tutuklandı Menteşe’nin Kötekli mahallesinde uyuşturucu ile yakalanan üç kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Menteşe’nin Kötekli mahallesinde sabah saatlerinde yaptığı operasyonda uyuşturucu madde bulunduran üç kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik ekiplerinin Kötekli Mahallesinde aynı evde kaldıkları belirlenen şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini almasının ardından savcılıktan alınan arama kararı sonrası sabah saatlerinde evde arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça halinde 9.75 gram bonzai, 2 parça halinde 1.30 gram kokain ve Metamfetamin ele geçirdi.

M.A, H.Ç ve S.A emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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