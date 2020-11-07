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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı

İHA

Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler sokakta yaptıkları kimlik sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 4 ay cezası kesinleşmiş olan ve bir buçuk yıldır aranan A. E yi Marmaris' e gelişinin ikinci gününde yakaladı. Şüpheli tavırları ile ekiplerin dikkatini çeken 25 yaşındaki zanlı kimlik sorgusunda başkasının kimliğini verdi. Kimliğin şahsa ait olmadığını anlayan Marmaris Narkotik ekipleri A. E 'yi hemen gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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