Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler sokakta yaptıkları kimlik sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 4 ay cezası kesinleşmiş olan ve bir buçuk yıldır aranan A. E yi Marmaris' e gelişinin ikinci gününde yakaladı. Şüpheli tavırları ile ekiplerin dikkatini çeken 25 yaşındaki zanlı kimlik sorgusunda başkasının kimliğini verdi. Kimliğin şahsa ait olmadığını anlayan Marmaris Narkotik ekipleri A. E 'yi hemen gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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