Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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Muğla’nın Yatağan ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Hisarardı Mahallesindeki bir maden ocağında iş kazası meydana geldi. İş kazasında ocakta çalışan Adem Kocabıyık isimli şahıs yaşamını yitirdi.

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