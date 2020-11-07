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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım tsunami vuran mahalleyi ziyaret etti

İHA

Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım tsunami vuran mahalleyi ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım İzmir depreminde tsunami vuran Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesini ziyaret etti. İlk olarak Müşerref Hepkon İlkokulu’nda öğrencilere tablet hediye eden Pakdemirli ve Yıldırım daha sonra Sığacık Mahallesi’ne giderek esnaflarla buluştu.
Merkez üstü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 şiddetindeki depremde tsunami vuran Sığacık Mahallesi'ni ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım il olarak Seferihisar ilçesinde bulunan Müşerref Hepkon İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilerle Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım tablet hediye etti. Okul ziyaretinin ardından tsunami vuran Sığacık mahallesi Kaleiçini geçen Pakdemirli ve Yıldırım burada esnaf ziyaretinde bulundu. Deprem ve tsunami sonrası çalışmaları yerinde inceleyen Pakdemirli ve Yıldırım halkın yoğun bir ilgisi ile karşılandı. Bakan Pakdemirli ve Yıldırım devletin bütün hizmetlerinin seferber olduğunu söyleyerek bir an önce Sığacık’ın eski haline dönmesi için çalışmalarını hızlı bir şekilde ilerlediğini açıkladı.

Binali Yıldırım dua okudu
Pakdemirli ve Yıldırım daha sonra bir kişinin tsunamiye kapılarak öldüğü 86 yaşındaki Fatma Erçetin evine giderek çocuklarına taziye ziyaretinde bulundu. Kuranı Kerimden bir ayet okuyan Binali Yıldırım dua ettikten sonra bakan Pakdemirli ile birlikte sahil şeridi boyunca tüm esnafı ziyaret etti.
Milletvekili Binali Yıldırım daha sonra Gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım Devletin tüm imkanları İzmir için seferber olduğunu ifade ederek “Bu süre içinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmak suretiyle öncelikli olarak enkaz altında sağ olan vatandaşlarımızı çıkarmak için gayret etti. 107 kişi enkaz altından sağ salim çıktı. En sonunda 108 saat sonra Ayda bebek sağ salim çıkarıldı. 114 can kaybımız var. Burada bir teyzemiz, hayatını kaybetti. Taziye ziyaretinde bulunduk. Yaralar sarılıyor, küçük çaplı bir tsunaminin oluştuğu bu bölgede, balıkçılarımızla, bölge sakinleriyle bir değerlendirme yaptık. Onlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Tüm bu bölgeyi tekneler alabora oldu, sokaklar balçıkla doldu ama Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekipleri, yerel yönetimler ve kamu kuruluşları el birliği yaparak, kısa sürede bu bölgeyi normal haline döndürmek için çalışma yaptılar. Bugün de gördük ki, çok şükür depremin izleri büyük oranda silinmiş. Bundan sonra geleceğe odaklanmak, normal hayata dönmek için adımlar atmak kalıyor. Koordinasyon Kriz Merkezi de süratle çalışmalarına devam ediyor. Tespitler yapıldı, esnafımızın zararlarına destekte bulunulacak. Sığacık'ta herhangi bir hasarlı bina yok. Ciddi manada hasar tsunami nedeniyle oluştu. Bu hasarlar da gideriliyor. Depremin merkezi Seferihisar olduğu için burada çok büyük yıkım oldu gibi bir algı var. Olmadı ama nerede olursa olsun her yer bizim insanımız. Nerede bir deprem olursa hepimizin aynı şekilde yüreği sızlar. Üzüntümüz her yer için aynı. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. İlk andan beri hemşehrilerimizin yanında olduk, anbean gelişmeleri değerlendik. Hasarlı binaların hepsi tespit edildi. 1 ay içinde konutların inşaatına başlanacak. Önümüzdeki yıl bitmeden konutlar yapılmış ve sahiplerine tespit edilmiş olacak" dedi.

Bakan Pakdemirli Örnek bir proje için kolları sıvadı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Örnek bir kentsel Dönüşüm projesi başlatacaklarını ifade ederek “Büyük bir felaket, büyük bir afet. Merkez üssü Seferihisar ama asıl etkilediği bölge Bayraklı. İlk dakikalardan itibaren, amaç göçük altında kimsenin kalmamasıydı. İstatistiklere baktığımızda canlarımızın aşağı yukarı yüzde 50'si sağ olarak kurtarıldı. AFAD başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok profesyonel bir çalışma sergilediler. Göçük altında kalanların bir şekilde çıkarılmasıyla beraber açıkta ve aç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Bunlarla ilgili de tüm çalışmalar yapıldı. Şimdi artık yaraları sarma, hayatı normale döndürme zamanı. Hasar görmüş binalar konusunda bakanlık olarak, İzmir'e örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesi başlatılması konusunda 3 bin dönümlük bir araziyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim ettik. Olumsuz bir olayı olumluya çevirecek adımlar atmanın vakti geldi. Seferihisar ilçemizi unutmadık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la geçen hafta ilçemize geldik. Birtakım eksiklikleri not ettik, hızlı bir şekilde toparladık. Gerekli hazırlığımızı, temizliğimizi yaptık. Tekrar tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı Seferihisar'a alışveriş, yeme içme için bekliyoruz. Seferihisar'da hayat normale dönmüştür. Balıkçılarımızın hasarları oldu. Hem teknelerde hem ağlarda hem kooperatifte oluşan hasarları gidermek için ödemelerimizi yapacağız. Bugün Seferihisar'da esnafımız memnun. Geçen hasta kaybımız Perihan teyzemizin cenazesine katıldık. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Dün Ege Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda hasta kalmaması sevindirici bir haber oldu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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