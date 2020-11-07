Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Anadolu Efes: 84-90

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FETHİYE (DHA)SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Ali Şakacı (xx), Mehmet Ozan Çakar (xx), Can Mavisu (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (xx) 15, Fırat (x) 2, Abu (xx) 11, Cook (xxx) 25, Atkins (xx) 16, Hasan Emir (x), Frazier (xx) 6, Barış (xx) 6, Polat (xx) 3, Caner (x)

ANADOLU EFES: Singleton (xx) 4, Erten (xx), Moerman (xx) 8, Buğrahan (xxx) 14, Simon (xxxx) 42, Yiğitcan (xx) 2, Doğuş (xx) 5, Tolga (xx) 6, Micic (xx) 8, Anderson (xx) 1

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

İLK YARI: 46-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-68ING Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor evinde lider Anadolu Efes'e 90-84 mağlup oldu. Son çeyrekteki etkili oyunuyla galibiyete uzanan Anadolu Efes'te Krunoslav Simon, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırıp galibiyetin mimarı oldu. Anadolu Efes üst üste 7'nci galibiyetini alırken, Fethiye ekibi 5'inci yenilgisini aldı.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Cook'un 2 sayılık basketiyle müsabakaya başlarken, 8-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes kalan bölümde Simon'ın sayılarıyla periyodu 24-20 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Fraizer'ın dış atışlarıyla farkın açılmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, maçın 18'inci dakikasında Cook'un 3 sayılık basketiyle 43-41 öne geçerken, ilk yarı 46-46 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotta Simon'la sayı üreten Anadolu Efes karşısında Cook'un 3 sayılık basketleriyle etkili olan Fethiye temsilcisi son bölüme 5 sayı önde girdi: 73-68. Final periyodunda Simon ve Doğuş'un basketleriyle oyuna ağırlığını koyan ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, maçtan 90-84 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2020-11-07 17:09:15



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