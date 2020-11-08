Pınar Gültekin cinayetinde sanıkların yargılamasına yarın başlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar Gültekin cinayetinde sanıkların yargılamasına yarın başlanacak

DHA

Pınar Gültekin cinayetinde sanıkların yargılamasına yarın başlanacak


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren ve cesedini varil içine koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) kendisine 'yardım ve yataklık' ettiği suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanmasına, yarın Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Adaletin tecelli ettiği, maddi gerçeğin ortaya çıktığı, kamu vicdanının rahat katıldığı bir yargılama süreci yaşanacağını ve sanıklara verilen cezaların da emsal olacağını ümit ediyorum" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
KARDEŞİ DE TUTUKLANDI
Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Yürütülen soruşturmanın ardından evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine yarın saat 13.30'da başlanacak. 
Cemal Metin Avcı'nın avukatları, 15 Ekim'de mahkemeye başvurarak sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılmasını istedi. 
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise sanık müdafilerinin birtakım soyut gerekçelerle sanığı mahkeme huzurundan kaçırmak istediklerini belirterek, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedi. Buna ilişkin itiraz mahkemece kabul edildi. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır edilmesine karar verdi.
'TASARLANMIŞ BİR CİNAYETTEN BAHSEDİYORUZ'
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma öncesi DHA'ya konuştu. Avukat Epözdemir, başından beri Cemal Metin Avcı'nın cinayeti tek başına işlemediğini düşündüklerini belirterek, "Aşamalarında bununun tevsi kayıtlarını sunmuştuk. Buna ilişkin gerekçe olarak önce sanığın maktulü odun ateşinde yakmaya çalışıyor olmasından ardından da üzerine benzin döküp yakıp, üzerine beton dökülüp, bir palet ile dereye atmasından bahsediyoruz. En son ise Pınar Gültekin'in, Akyaka'da sinyal veren telefonu parçalara ayırıp, 3 ayrı yerde atılıyor. Yani daha önce senkronize edilmiş, sonrası düşünülmüş, soğukkanlı bir şekilde işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Canavarca eziyet çektirerek hem de tasarlanarak işlenmiş cinayetten bahsediyoruz" dedi.
'SANIĞIN ANNE, BABA VE ORTAĞININ DA DELİLLERİ YOK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUK'
Kasten öldürmenin 2 tane nitelikli hali olduğuna dikkati çeken Epözdemir, "Çabalarımız sonucunda sanığın kardeşi Mertcan Avcı'nın suç delillerini gizlemeye çalışmak, yok etmek ve değişmek suçundan tutuklanması ve onun hakkında da dava açılması söz konusu oldu. Sanığın, annesi, babası ve ortağının da suç işleme suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçunu işlediğini düşünüyorduk. Ancak, buna ilişkin savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Buna itiraz ettik. Reddedildi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı'na başvurup, ret kararının kanun yararına bozma talebinde bulunduk" diye konuştu.
'SANIĞI DURUŞMA SALONUNDAN KAÇIRMA TALEBİ VAR'
Duruşmayla ilgili sanığı duruşma salonundan kaçırmaya dair talep olduğunu ifade eden Avukat Epözdemir, "'Sanıkların can güvenliği ve Covid-19 nedeniyle duruşmayı SEGBİS aracılığı ile Afyonkarahisar'dan yapalım' deniliyordu. Biz bunu hukuka uygun olmadığını düşünüyorduk. Çünkü CMK'nın 201'inci maddesine göre, sanığa doğrudan soru sorma hakkımız var. Çapraz sorguda, sanığın jest ve mimikleri ile yargılamanın temel etkenlerinden olacağı düşünüyoruz. Bu nedenle, sanığın mutlaka duruşma salonunda dinlenmesini düşünüyorduk. 3 Mart 2009'da cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunan Münevver Karabulut cinayetinde ve Beyoğlu'nda 2010 tarihinde bir apartman boşluğunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin görülen dava gibi birçok dosyada sosyal sorumluluk projesi kapsamında mağdur aile vekilliği yaptım. Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu bile duruşma salonunda dinlenmişken, burada bu sanığa böyle bir ayrıcalık tanınmaması gerektiğini düşünüyorduk, nitekim o talebimiz de kabul edildi" dedi.
'GENİŞ KATILIMLI GÜZEL BİR DURUŞMA OLACAK'
Geniş katılımlı güzel bir duruşma olacağını beklediğini vurgulayan Avukat Epözdemir, "Duruşmanın yaklaşık 5 saat süreceği kanaatindeyim. Ara kararlara da bakarsak, adaletin tecelli ettiği, maddi gerçeğin ortaya çıktığı, kamu vicdanının rahat katıldığı bir yargılama süreci yaşanacağını ve sanıklara verilen cezalarında emsal olacağını ümit ediyorum."
'KİRALIK KATİL İDDİALARINI ARAŞTIRIYOR'
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in telefonuna gönderilen SMS'teki kiralık katil iddialarına ilişkin olarak açıklama yapan Epözdemir, "Muğla'dan bir vatandaşın ona attığı mesajlardan bahsediliyor. Bana da göndermişti o mesajı. Gerçeklik payı var mı yok mu diye etraflıca araştırıyoruz. Daha önce böyle, benzer süreçleri çok yönettik, süreci manipüle etme yönelik, zehirlemeye yönelik veya gayrimeşru ilişkilerle menfaatler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna ilişkin buna değerlendirmelerimiz devam ediyor bunun için sağlıklı bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-11-08 14:32:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’da işyeri yangını: 1 ölü Bodrum Yenimahalle’deki marangoz işletmesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
YEREL HABERLER Bodrum’da işyeri yangını: 1 ölü Bodrum ...
Datça'da kasım ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Datça'da kasım ayında deniz keyfi
ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 84 - Anadolu Efes: 90
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye ...
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Anadolu Efes: 84-90
YEREL HABERLER Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Anadolu Efes: ...
Ciple otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Ciple otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Dumandan etkilenen tavşana kalp masajı yaptılar
YEREL HABERLER Dumandan etkilenen tavşana kalp masajı yaptılar
Dereye düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen inek kurtarıldı
Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım tsunami vuran mahalleyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım tsunami vuran ...
30 çiftçiye yüzde 75’i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı
YEREL HABERLER 30 çiftçiye yüzde 75’i hibe destekli yem bitkisi ...
Yatağan-Aydın kontrol noktasında yoğun denetim Covid-19 tedbirleri kapsamında Muğla’ya girişlerde alınan tedbirler ve denetimler arttırılırken, Yatağan İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, Aydın yönünden giriş yapan araçlar üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.
YEREL HABERLER Yatağan-Aydın kontrol noktasında yoğun ...
Karşı şeride geçen cip, otomobile çarptı 6 yaralı Milas - Bodrum karayolunda kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesi ile meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen cip, otomobile çarptı 6 ...
Maden ocağında iş kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Maden ocağında iş kazası: 1 ölü
Başkan Gürün adaylara başarılar diledi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine alınacak olan 70 İtfaiye erinin parkurda uygulamalı sınavına katılan adaylara başarılar diledi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün adaylara başarılar diledi Muğla ...
Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Ula Gölette 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü etkinlikleri kapsamında 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' etkinliği gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Büyükşehirden 'Özlemle Atamıza Koşuyoruz' ...
Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi
YEREL HABERLER Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar ...
Dev sektörün atıklarını sanata dönüştürüp dünyaya satıyor
YEREL HABERLER Dev sektörün atıklarını sanata dönüştürüp dünyaya ...
Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı
YEREL HABERLER Bir buçuk yıldır aranan şahıs Marmaris'te yakalandı
JASAT motor hırsızlarına göz açtırmıyor Muğla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) Ula, Bodrum ve Milas ilçelerinden çalınan motosikletleri sahiplerine telim ederken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
YEREL HABERLER JASAT motor hırsızlarına göz açtırmıyor Muğla İl ...
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı Menteşe’nin Kötekli mahallesinde uyuşturucu ile yakalanan üç kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri tutuklandı Menteşe’nin Kötekli ...
Muğla'da kuyumcu hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da kuyumcu hırsızları tutuklandı
Kuyumcu çetesi tutuklandı Menteşe ilçesinde bir kuyumcudan el çabukluğu ile altın hırsızlığı gerçekleştiren 4’ü kadın biri erkek 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YEREL HABERLER Kuyumcu çetesi tutuklandı Menteşe ilçesinde bir ...
'Bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla Akvaryum Koyu'nda kıyı temizliği
YEREL HABERLER 'Bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla Akvaryum ...
Büyükşehir 50 Bin petek şokladı
YEREL HABERLER Büyükşehir 50 Bin petek şokladı
Pınar Gültekin davasında ailenin avukatı, Adalet Bakanlığı’ndan ‘Kanun yararına bozma’ talep etti
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında ailenin avukatı, Adalet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X