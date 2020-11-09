Okul servis şoförlerine eğitim Muğla’nın Menteşe ilçesinde jandarma ve emniyet bölesinde görev yapan öğrenci servis sürücülerine yönelik eğitim verildi.

Menteşe ilçesinde jandarma ve emniyet sorumluluk alanında hizmet veren okul servis şoförlerine yönelik eğitim verildi. Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Şoförler Odası ile servisi şoförlerinin katıldığı eğitim toplantısında pandemi kuralları konusunda da bilgiler verildi.

Verilen eğitim kapsamında okul servis araçları hizmet yönetmeliğinin amacı, okul servis araçlarında aranacak şartlar, taşıma işinde çalışan servis şoförü ve rehber personelde aranan şartlar ve rehber personelin uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Eğitim toplantısında okul servis araçlarının 2019 yılında ülkemizde hayatını kaybedenlerin yüzde 8’i yaralananların ise yüzde 16,5’ini 317 yaş aralığındaki çocuklar oluşturduğu açıklandı. Okul servis araçları denetiminde karşılaşılan eksiklerin başında rehber personel bulundurulmaması, öğrenci dışında yolcu alınması, ‘dur’ yazısı ve kırmızı ışıklı lambaların bulunmaması, emniyet kemeri kullanılmaması, seyir halinde iken cep telefonu ile görüşülmesi ve sürücünün mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması olarak sıralandı.

2019 yılı denetlenen okul servis araç sayısının 453 bin 312 olduğu belirtilirken, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 3 bin 764 okul servis aracının denetlendiği açıklandı. 20202021 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte şu ana kadar 637 servis denetlendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.