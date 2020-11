Muğlaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1

Sevgilisini döverek öldürmüştü! Her satırı vahşet!



Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Murat Kasap (xx) , Miraç Berk Kölemen (xx), Erdem Tanış (xx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (xx) Mehmet (xx), Barış Sungur (x) (Dk. 63 Asım xx), Mümin (xxx), İbrahim Can (x), İbrahim İçuz (xx), Ömer Faruk (x) (Dk. 77 Erol xx), Polat (xx), Emre (x), Muhammed (xx), Nizamettin Emirhan (x) (Dk. 77 Atakan xx)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: İlker (xx) Mehmet Bozcan (xx) (Dk. 24 Bünyamin xx), Hüseyin (xx), Necmican (xx), Bilal (xxx), Emre (xxx), Mehmet İncesu (xx), Şeref (xxx) (Dk. 85 Özcan), Aykut (xx), Ayhan (x) (Dk. 66 Mehmet Berke xx), Ali Helvacı (xxx)

GOLLER: Dk. 75 Ali Helvacı (Kırıkkale Büyük Anadolu) - Dk. 79 Mümin (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Emre, Nizamettin Emirhan, Polat (Muğlaspor) - Şeref (Kırıkkale Büyük Anadolu)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 İbrahim Can (Muğlaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Muğlaspor, evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta konuk ekibin 75'inci dakikada Ali Helvacı'yla bulduğu gole yeşil-beyazlılar, 79'uncu dakikada Mümin'le karşılık verip 1 puanı kurtardı. Ev sahibinde İbrahim Can, 90+3'üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Grupta düşme hattıyla bağını koparamayan Muğlaspor puanını 6'ya, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ise 5'e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, (DHA)

