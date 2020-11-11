2 damlası 8 saat koruyor, ciltte zarar vermiyor Korona virüse siper oluyor Korona virüse karşı en etkili yöntemi Türkiye buldu Bodrum'da üretilen antibakteriyel jel talep patlaması yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 damlası 8 saat koruyor, ciltte zarar vermiyor Korona virüse siper oluyor Korona virüse karşı en etkili yöntemi Türkiye buldu Bodrum'da üretilen antibakteriyel jel talep patlaması yaşanıyor

İHA

2 damlası 8 saat koruyor, ciltte zarar vermiyor Korona virüse siper oluyor Korona virüse karşı en etkili yöntemi Türkiye buldu Bodrum'da üretilen antibakteriyel jel talep patlaması yaşanıyor

Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı merkezi Bodrum'da bulunan bir bitkisel ilaç firması elde, ağızda ve burunda kullanılabilen bir jel ürettiğini açıkladı. Ürettikleri bu jelin yüzde 99.99 bakterilere ve virüslere karşı etkili olduğunu ve içerisinde alkol bulunmadığını belirten İmmuNat bitkisel ilaçlar firmasının sağlık danışmanı Prof. Dr. Seyhan Ersan "Virüse karşı kalkan olan antibakteriyel jel 8 saate kadar etkisini koruyor" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü Korona virüs (Kovid19) salgınının insanlara en çok burun yolu ile bulaştığını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün en çok burundan girdiğini açıklamadan aylar öncesinde Bodrum’da ağızda ve burunda kullanılabilen antibakteriyel jelin üretildiği ortaya çıktı. 6 ay boyunca laboratuvar çalışması sonucu üretilen jelin üniversitelerde gerçekleştirilen testlerde virüslere karşı yüzde 99.99 oranında etkili olduğu açıklandı.
Elleri kurutmuyor
Elleri kurutmayan, cilt çatlaklarının önüne geçen, nemlenmelerini sağlayarak el bütünlüğünü koruyan jelin, günde sadece 2 damla ile 8 saate kadar etkisini sürdürdüğü belirtildi. Eller ve yüz yıkanmadığı süre içerisinde koruma özelliğini devem ettiren koruma jelinin, dermatolojik olarak da Yedi Tepe üniversitesi Biyosidal ve Arge laboratuvarlarında yapılan testler ile de cilt üzerinde iritasyon ve alerjiye neden olmadığı ve antialerjik olduğu belirtildi.
İmmuNat Bitkisel Ürünler firması koruyucu jelin uzun süren çalışmalar sonucu el, burun ve ağızda kullanılabilecek hale getirildiğini ayı zamanda yaraları iyileştirme özelliğine de sahip olduğunu açıkladı. 1 veya 2 damlayla gün boyu virüslere karşı kalkan olarak kullanılan jelin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
İmmunat bitkisel ilaçlar firmasının sağlık danışmanı Prof. Dr. Seyhan Ersan geliştirdikleri jelin hem burun hem ağız hem de ellerde yüzde 99.99 etkisi olduğunu belirterek “Virüsler, bakteriler 3 kritik noktadan vücudumuza giriyor. Önce ellerden sonra ağız ve burundan virüsün girmesi çok kolay olduğu için biz virüsün girdiği ortak alanlar olan ağız ve burundan nefes yolu ile riskli olarak gelen virüsleri engellemek amacıyla bir ürün geliştirdik. Önümüz kış sadece Kovid19 ile değil influenza dediğimiz grip türleriyle de savaşmak durumundayız. Çünkü onlar da şu andan itibaren aktif haldeler" diye konuştu.

Virüsler karşı savaşta önemli bir yol kat ettiklerini belirten Prof. Dr. Ersan “Dünyanın şu anda en önemli ilgilendiği konu Kovid19 salgınıdır. Bu virüs rna tipi bir virüs olup sürekli mutasyona girdiği için bunun yapısı ve semptomları hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Son yapılan araştırmalarda virüsün eller, ağız ve burundan çok yoğun bir şekilde vücuda girdiği ve hastalılara neden olduğunu biliyoruz. Dünyanın şu anda üzerinde durduğu konu burun yolundan yoğun olarak gelen bu virüsü engelleyecek yollar aramaları. Bizde 3 kritik noktadan bulaşma yolları olan eller, ağız ve burun risk altında olduğunu düşünerek ortak alan olan ağız ve burun nefes yolarının bu virüsten korunması için her kesimin güvenle ve rahatlıkla kullanabileceği alkol içermeyen içerisindeki etkilerinin antimikrobiyal, antiviral ve antialarjik özelliği üniversitelerden alınan raporlarla kanıtlanmış ve bu etkileri yüzde 99.99 gösteren bir ürün geliştirdik. Bunu hastalıkla çok fazla temasta olan sağlık personelleri için, çocuklarımız için çünkü çocuklarımızın kendilerini koruma içgüdüleri zayıf olduğu için virüsü bulaştırmada en önemli faktörler arasından. O nedenler çocuklarımızı, sağlık çalışanlarımızı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve diğer tüm kesimi koruya bilmek için kullanım rahatlığı olan, cilt üzerine hiçbir şekilde zara vermeyen, cilttin değdiği noktalarda onarıcı özelliği olan bir ürün geliştirmeyi amaçladık. Bu konu ile ilgili biz uzun süredir çalışıyorduk. İçerisinde alkol olmayan ve günde tek 1 damla ile korumayı sağlayan bu ürünü çok rahatlıkla önce çocuklar yaşlılar, sağlık çalışanları rutin olarak kullanabilecek” dedi.
Prof. Dr. Seyhan Ersan ürettikleri ürünün yüzde 99.99 korona virüsü ve diğer virüsleri öldürdüğünü, günde 1 veya 2 damla jelin yeterli olduğunu da belirterek “Önce tasarladık geliştirdik ve daha sonra üniversiteden etkili olan sonuçlar alarak 6 aylık bir çalışma sonucunda bu ürünümüzü kullanır hale getirdik. Farmakoloji etkisi için antimikrobiyal etkisi ve virüslere karşı olan etkisi yüzde 99.99 oranında etkili olduğuna dahil raporlar verildi. Dermotolojik için yapılan testlerde de cilt üzerinde her hangi bir alarji ve cilt bozukluğuna yol açmadığı tespit edildi. Hatta elinde yarası olanlar, ellerinde çatlakları olanlar bile çok rahatlıkla kullanabilir" ifadelerini kullandı.
İmmuNat bitkisel ilaçlar Laboratuvar sorumlusu Eczacı Taylan Çağlar ise geliştirdikleri jelin insan hayatı için önemli bir yeri olduğunu ifade ederek “Dünya Sağlık Örgütünün yakın zamanda yapmış olduğu çalışmalarda Kovid19 virüsünün burun yoluyla insanlara daha kolay bulaştığı tespit edildi. Biz, pandeminin başlangıcı olan Şubat ve Mart aylarında zaten bu yolla bulaştığını ve buna da sebep olan ellerin olduğunu düşünerekten buna etkili olan bir ünün geliştirdik. Geliştirdiğimiz jel bir tabaka gibi eli kaplar ve tüm bakterileri ve virüsleri öldürür. Elinizi yıkamadığınız müddetçe elinizi korumaya devam eder. Bu jeli elinize damlattıktan sonra burun ve ağız çeperlerine burun içi çeperlerine kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Ciltte hiçbir tahribat yapmaz, alerji yapmaz. Aynı zamanda alkolsüz bir jeldir. Alkol bazlı koruyucu bir ürün değildir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğlaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Muğlaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 3. Lig Muğlaspor:1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor:1 TFF 3. Lig 4. grupta Muğlaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaşırken, Yeşil-Beyazlılar evinde galibiyeti unuttu.
YEREL HABERLER TFF 3. Lig Muğlaspor:1 Kırıkkale Büyük ...
Muğlaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1
YEREL HABERLER Muğlaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1
Datça’da 2 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Datça’da 2 bin fidan toprakla buluştu
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi yaşamını ...
Datça'da 2 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça’da tekne motoru hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Datça’da tekne motoru hırsızları yakalandı
Muğla Jandarması 361 litre sahte içki ele geçirdi Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ula’nın kırsal Çıtlık ve Demirtaş Mahallelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 361 litre sahte içki ele geçirildi.
YEREL HABERLER Muğla Jandarması 361 litre sahte içki ele ...
Ekstrem Sporları Firması Kuran Hayko Cepkin FTSO üyesi oldu
YEREL HABERLER Ekstrem Sporları Firması Kuran Hayko Cepkin FTSO ...
Fidanlar toprakla buluştu Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım saat 11.11’de başlatılan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında bu yıl da Muğla genelinde 10 bin 650 fidan toprak ile buluştu
YEREL HABERLER Fidanlar toprakla buluştu Geçen yıl Cumhurbaşkanı ...
Atatürk, Muğla’da sevdiği şarkılarla anıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı çerçevesinde konser düzenledi.
YEREL HABERLER Atatürk, Muğla’da sevdiği şarkılarla anıldı Muğla ...
Atatürk Kupası kadınlar voleybol turnuvası sonuçlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kupası Kadınlar Voleybol turnuvası sonuçlandı. Turnuvada dereceye giren takımların kupalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verdi.
YEREL HABERLER Atatürk Kupası kadınlar voleybol turnuvası ...
Fethiye’de “Geleceğe Nefes” olacak fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Fethiye’de “Geleceğe Nefes” olacak fidanlar toprakla ...
Fethiye'de Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi
YEREL HABERLER Fethiye'de Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi
Datça’da can dostlara anlamlı bağış
YEREL HABERLER Datça’da can dostlara anlamlı bağış
Dr. Baş, "Kovid -19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz"
YEREL HABERLER Dr. Baş, "Kovid -19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz"
Bekçi kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bekçi kazada yaşamını yitirdi
Su Üstünde, Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı’nda
YEREL HABERLER Su Üstünde, Uluslararası Boat Show Denizcilik ...
Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı
YEREL HABERLER Marmaris'te eşsiz manzara eşliğinde olta balıkçılığı
Gençlik Atatürk’e sahip çıktı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82’nci yılında Menteşe Masa dağına yaptıkları yürüyüş ile andı.
YEREL HABERLER Gençlik Atatürk’e sahip çıktı Muğla Uluslararası ...
Ağaçlar bu makine ile kesilmekten kurtuluyor Muğla Büyükşehir Belediyesi ağaç sökme ve dikme makinesi ile 322 ağacın kesilmesini önleyerek yeni yerlerine nakletti.
YEREL HABERLER Ağaçlar bu makine ile kesilmekten kurtuluyor Muğla ...
Marmaris’te çürük binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Marmaris’te çürük binalar yıkılıyor
Bodrum Kasım ayında yazı yaşıyor
YEREL HABERLER Bodrum Kasım ayında yazı yaşıyor
Büyükşehirden kırsaldaki kadınlara keçi desteği sürüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için Muğla’nın Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 adet kıl keçisi dağıttı.
YEREL HABERLER Büyükşehirden kırsaldaki kadınlara keçi desteği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X