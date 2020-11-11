Marmaris’te 1000 çam fidanı toprakla buluştu

Türkiye genelinde ilan edilen “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında saat 11:11’de Marmaris Asparan mevkiinde 2 hektar ormanlık alanda 1000 fidan geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuldu.

Marmaris’te de tüm ülkede olduğu ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanların ve yeşil alanların korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkı ve himayeleriyle düzenlenen “Gelece Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris İlçe Orman Müdürlüğü fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Marmaris Asparan Mevkiinde düzenlenen etkinliğe; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, İlçe Orman Müdürü Akın Ünler ve daire müdürleri katıldı. Etkinliğe ayrıca Marmaris Göztepe Spor Okulu2nun minik öğrencileri de katılarak fidan dikimine katkıda bulundular.

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