Marmaris’te kadınlar da üretime katılacak

Marmaris Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile bir işbirliği protokolü imzalandı. Kooperatif kadınların üretime katılması için çeşitli çalışmalar yapacak.

Marmaris Belediyesi, kadın girişimini desteklemek ve kadınların ekonomide daha fazla yer alması için bir adım daha attı. Belediyenin girişimleriyle kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile bir işbirliği protokolü imzalandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ebru Tural’in imza attığı protokole göre Marmaris Belediyesi’ne ait Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) bir ofis tahsis edilecek. Ofiste; kendi emeği ile üretime katkı sağlamak isteyen veya mesleki konularda eğitim alma talebinde bulunan kadınlara yönelik çalışmalar yapılacak.

“Çalışmalar hız kazanacak”

Marmaris Belediyesi olarak tarımsal kalkınma, kadın girişimcileri destekleme, kadınları ekonomiye katkısını daha çok sağlama gibi konulara ağırlık verdiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay, “Biliyoruz ki ülkemizin kalkınmasının yolu üretimden geçiyor. Özellikle de kadınların istihdamı, üretime katılması ve ekonomik gelir elde etmeleri bu kalkınmanın en önemli ayağı. Biz de ilk olarak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin kurulmasına öncülük ettik. Şimdi de çeşitli işbirlikleri ile çalışmalarını hızlandırmalarına aracı oluyoruz. Marmaris’imiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kooperatif Başkanı Ebru Turhal da önemli çalışmalara imza atacaklarını belirterek “Belediye Başkanımızın ve belediyemizin desteğini almak bizim için çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.



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