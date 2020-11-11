Köyündeki yangını çeken muhtarın üzüntüsü konuşmasına yansıdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde köyündeki yangının görüntüsünü çeken Muhtar Abdulkadir Bulut'un üzüntüsü konuşmalarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe İlçesi Algı Mahallesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Olayın 112 Acil çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık 70 zeytin ağacı ve 5 dönüm çam ve makilik alanın yandığı öğrenildi.

"Ağaçların yandığı anları muhtar cep telefonu kamerası ile kaydetti"

Algı Mahalle Muhtarı Abdulkadir Bulut'un ağaçların yandığını gördüğü andaki üzüntüsü ise konuşmasına yansıdı. Bulut, "Köyün ormanları yanıyor. Yazık. Yazın başından bu yana yalvarıyoruz. Ateş yakmayın diye yalvarıyoruz. Ne oldu şimdi, ağaçların hayatını söndürdü. Yazık. Gitti. O kadar ağaçlar ve zeytinler gitti. Olmaz olmaz demeyeceksin. Bir şey olduktan sonra faydası yok. Yaz başından beri yalvarıyorum. Her gün yalvarıyorum. Ne olursunuz ateş yakmayın diye yalvarıyorum. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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