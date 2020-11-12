Marmaris Zübeyde Hanım Parkı yenileniyor

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Mahallesi sınırlarında bulunan Zübeyde Hanım Parkı’nın baştan aşağıya yenilenmesi için kolları sıvadı. 2 bin 400 metrekarelik parkın yeni yıla kadar tamamlanması planlanıyor.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçeye bir yandan yeni yeşil alanlar kazandırırken, bir yandan da eskiyen parkları revize ediyor. Beldibi Mahallesi, 141. sokakta yer alan Zübeyde Hanım Parkı da yenilenecek parklardan bir tanesi. Belediye peyzaj mimarları tarafından projelendirilen parkta çalışmalar bir süre önce başladı.

2 bin 400 metrekare büyüklüğündeki alanda çocuk oyun alanı ve spor alanları yan yana olacak. Yetişkinler açık havada spor yapma imkanı bulurken, çocuklar da parkta güvenle vakit geçirecek. Alanda 150 metre uzunluğunda kiremit tozlu koşu parkuru, açık hava spor aletleri, büfe ve çocuk oyun grupları yer alacak. Parktaki mevcut ağaçların yanı sıra alana yeni ağaçlar dikilecek, peyzaj çalışması yapılacak. Çalışmaların yılbaşına kadar tamamlanması planlanıyor.



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