24 göçmen kurtarıldı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ahşap tekne içinde Türk karasularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Marmaris Bozburun açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ahşap tekne içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtardı. Tekne içinde bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, göçken kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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