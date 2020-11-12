Sağlıkçı astsubay evinde, bir kadınla ölü bulundu



Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Volkan Erdem (21) evinde, Hafize Günakın (39) adlı kadın ile ölü bulundu. Vücudunda kesici alet izleri bulunan Erdem ile Günakın'ın şüpheli ölümlerindeki sır, yapılacak otopsiyle aydınlanacak.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Sağlıkçı Astsubay Çavuş Volkan Erdem, bu sabah servis aracı, Kötekli Mahallesi'ndeki evinin önüne gelmesine rağmen aşağıya inmedi. Bunun üzerine servis aracının şoförü, astsubay Erdem'i aradı. Ancak, Erdem'in telefonu önce meşgule düşürüldü ardından da açılmadı. Bunun üzerine şoför, durumu birlikteki komutanlarına bildirdi.

Komutanlar da Erdem'den 2 saat boyunca haber alamayınca, üst makamlara bilgi verdi.

Cep telefonu sinyalinden Volkan Erdem'in evinde olduğu tespit edildi.

Erdem'in evinin olduğu apartmana gelen komutanlar, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde astsubay Volkan Erdem ile Hafize Günakın'ın cansız bedenleri bulundu.

Erdem'in vücudunda kesici alet izleri tespit edildi. Erdem ve Günakın'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Astsubay Erdem ile Günakın'ın şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Volkan Erdem'in yaklaşık 1 ay önce memleketinde başka biriyle nişanlandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ

2020-11-12 18:07:50



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