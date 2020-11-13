Bodrumspor seri peşinde

BODRUM, (DHA) -
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık galibiyet hasretine hafta içinde Sakaryaspor'u yenerek son veren Bodrumspor, yarın teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki ilk karşılaşmada Karacabey Belediyespor'la evinde oynayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Bodrumspor, Sakarya galibiyetine rağmen 8 puanla düyme hattından kurtulamadı. Karacabey'in ise 14 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM,(DHA)
2020-11-13 11:23:04
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