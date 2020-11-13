Fethiyespor’da 4 pozitif vaka tespit edildi

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, dört futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip korona virüs (Kovid19) testinin pozitif çıktığı sosyal medyadan duyurdu.

Lacivertbeyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid19 testleri sonucunda, dört oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.