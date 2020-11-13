Ayak Tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Menteşe Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası belediyenin yeni hizmete açtığı spor tesislerinde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 20 takımın 4 hafta süren heyecan dolu karşılaşmalarında, takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Menteşe Belediyesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza özel bir etkinlik düzenledik. Pandemi ve alınan sağlık önlemleri kapsamında, sosyal mesafeli olması nedeniyle Ayak Tenisi Turnuvasını tercih ettik. Yeni hizmete açtığımız spor tesislerimizde son derece heyecanlı geçen karşılaşmalar, bizim için de güzel ve keyifli oldu. Önemli olan katılım sağlamak ve bu heyecanımıza ortak olmanızdı. Bu nedenle turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Menteşe Belediyesi Spor Tesislerindeki final karşılaşmaları sonrası yapılan ödül töreninde; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1. Ayak Tenisi Turnuvası Şampiyonu Muğla Masterler’a 750 Türk Lirası değerinde spor malzemeleri hediye çeki, kupa ve madalya, turnuvanın ikincisi Taşeron United’a 500 Türk Lirası değerinde spor malzemeleri hediye çeki, kupa ve madalya, turnuvanın üçüncüsü Emek İş Makinalarına da 300 Türk Lirası değerinde spor malzemeleri hediye çeki, kupa ve madalya verildi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara ayrıca katılım belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.