Seydikemer’de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kaza, Seydikemer ilçesi Paşalı Mahallesi Müngüç mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kıvrak (64) idaresindeki 48 FY 008 plakalı motosiklet, Lütfi A. (47) yönetimindeki 48 TY 291 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Kıvrak motosikletten düşerek ağır yaralandı. Vatandaşlar kazayı 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıvrak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kıvrak’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



Kazanın ardından otomobil sürücüsü Lütfi A, jandarma ekiplerince gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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