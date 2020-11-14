Muğla'da 2 bölgede çıkan sazlık yangını söndürüldü

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Hasan AKYILDIZAykut KURT/MUĞLA (DHA)- MUĞLA'nın Ula ve Milas ilçelerinde, sazlık alanlarda çıkan yangın söndürülürken, 12 dönümlük alan küle döndü..

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde turistlerin yogun uğrak bölgelerinden Akçapınar Sahili yakınlarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Gökova Orman İşletme Şefliği'ne bağlı orman yangın söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle okaliptüs ağaçlarının olduğu bölgeye sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan küle döndü.

Bölgedeki ikinci yangın; Milas'a bağlı Akyol Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, 2 dönümlük alan zarar gördü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ-Aykut KURT

2020-11-14 23:17:29



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