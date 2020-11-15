Muğla'da sazlık alanda yangın (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Delta plajı yakanında ve Hamitköy deniz kenarındaki sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları yapılırken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MARMARİS´TE SAZLIK ALANDA DA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan saat 21.30 sıralarında Marmaris'e 41 kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulunan turistik Turgut Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda da yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan yarım saat içerisinde söndürüldü. Yangında 500 metrekare alan yanarak kül oldu. Jandarma, yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.Ali GÜNDOĞANAykut KURT/MARMARİS (Muğla), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Ali GÜNDOĞANAykut KURT

2020-11-15 01:23:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.