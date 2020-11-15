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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amos Antik Kenti'nde yeni tarihi buluntulara rastlandı

İHA

Amos Antik Kenti'nde yeni tarihi buluntulara rastlandı

2 bin 200 yıllık tarihi ile Marmaris’in en güzel manzarasına sahip tepelerine konuşlanmış Amos Antik Kenti’nde geçtiğimiz ay başlayan yüzey araştırma çalışmaları sonuç verdi. Çalışmalar sırasında mezar yeri kalıntıları keşfeden ekip, tarihi buluntulara rastladı.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde başlatılan yüzey araştırma çalışması sırasında keşfedilen mezar yerleri, sikkeler ve tarihi kalıntılar bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan onay sonucunda yüzey araştırmasına başlanan Amos Antik Kenti’nde geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularla ilgili 2. Araştırma aşamasıyla birlikte, kentin bilinmeyen kısımları da gün yüzüne çıkıyor.

Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer ve arkeoloji ekibinden oluşan kazı çalışma grubu, 5 Ekim tarihinden bu yana Antik Kent ve etrafında çeşitli ölçümler ve saha çalışmalarını yürütüyordu. Daha önce yapılan kaçak kazı çalışmaları ile ortaya çıkan mezar yeri kalıntısının ve haricinde daha büyük bir mezarın bulunduğu ortaya çıkarıldı. Rodos’un karşı yakasındaki üç tiyatrodan ikincisi olan Amos tiyatrosu ve tapınak gibi kalıntıların devamında, Amos Antik Kenti’ne ait kalıntılar yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkabilecek.

Marmaris Belediyesi ve MTO Meclis Üyeleri için bölgede bir bilgilendirme gezisi düzenlendi. Burada yapılan çalışmaların Marmaris için çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Burada kazılar yapılıp yeni bulgular ortaya çıktıkça biz de büyük bir heyecan duyuyoruz. Amos, ilçemizin kültür turizmi için en önemli ayaklarından biri olacak. Bu nedenle çok önem veriyoruz. Marmaris Belediyesi olarak buradaki çalışmaların sonuna kadar destekçisi olacağız. Tarihimize önem vereceğimizi söylemiştik, hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan, yeni bulunan mezar yeri kalıntıları ile ilgili duyduğu heyecanı dile getirdi ve şunları ekledi: “2010 yılında Marmaris Ticaret Odası 3. Dönem Başkanı Mehmet Bay girişimiyle Amos Antik Kenti’nde çevre düzenlemesi yapılmıştı. Ancak yaklaşık 10 senede epey tahribat olmuş. Bundan tam 1 yıl önce Odamızın sponsorluğunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer Hocamızın başkanlığında, Müze Müdürlüğümüzün de desteği ile Amos Antik Kenti Yüzey Araştırması çalışmamız başlamıştı. Bu yıl bu çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. 2. Senesine giren projemizde bu sene Marmaris Belediyesi’nin de desteği ile önemli yol kat ettik. Kültür turizmi için Amos’un önemi çok büyük. Umarım önümüzdeki yıllarda kentin diğer kalıntılarını da çıkarak çalışmalara öncü oluruz. Bakanlığımızın buratyı ören yeri olarak ilan etmesi ve kalıntılar için daha geniş çaplı kazı çalışması yapılması hayalimiz. Bu çalışmaya onay veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, destek veren Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, müze müdürlüğümüze ve üniversitemize, hocamıza ve ekibine teşekkür ederim. İlçemiz için çok büyük bir değeri ortaya çıkarmak heyecanımızı artırıyor.”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer, geçtiğimiz yıllarda definecilerin kaçak kazı girişimleri neticesinde kısmen tahrip edilen alanda yapılan kurtarma kazısında çıkarılan mezar yerinen kültürel mirasımıza kazandırıldığını belirtti. Güzbüzer, “M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen mezarın M.S. 2. yüzyıla kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bir aile mezarı olarak tasarlanan söz konusu mezarın etrafı 8x5 m. ölçülerinde bir podyum duvarı ile çevrilerek, içerisine toplamda 10 adet gömü alanı yerleştirilmiştir. Alanlarından iki tanesinde herhangi bir gömü bulunmadığı ve defin için hiç kullanılmadığı anlaşılmıştır. Çeşitli tipte gömülerin uygulandığı mezarda 4 adet inhumasyon (doğrudan toprak içerisine gömü), 6 adet kremasyon (yakarak gömme) yer almaktadır. İnhumasyon gömülerde toplamda 24 adet bronz sikke ele geçmiştir. Kremasyon gömülerin 3 tanesi ostothek (taş sanduka ya da küçük lahit) içerisine, diğer 3’ü de urne kaplarına (kül ve kemiklerin konulduğu kaplar) konulmuştur. Amos’ta açığa çıkarılan mezar kente son derece yakın bir noktada yer alan konumu itibariyle kentin ileri gelen bir ailesine ait olmalıdır. Mezarda ele geçen kremasyon gömüler de aynı zamanda söz konusu bireylerin prestijli bir aileye mensup olduklarını göstermektedir. İlerleyen yıllarda Marmaris Ticaret Odası ve Marmaris Belediyesi’nin destekleri ile alanda sürdürülmesi öngörülen kazı çalışmaları ile Amos tarihinin aydınlatılarak Marmaris’in kültürel değerlerinin gün yüzüne çıkarılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

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