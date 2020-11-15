Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti

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Bodrum’un Görecek Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yaptı. Akıntı nedeniyle sürüklenen bot içerisinde bulunan 19 göçmeni Sahil Güvenlik Ekibi kurtardı.



Dün sabah saatlerinde Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmeye çalışan göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yaptı. Göcek Adası açıklarında mahsur kalan 19 göçmen Sahil Güvenlik Ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine görevlendirilen ekip tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Sağlık durumlarının iyi olduğu göçmenler Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.



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