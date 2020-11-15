AK Parti Marmaris ilçe yönetimi teknecilere çekek yeri buldu

Muğla’nın Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi ve diğer turistik mahallerde yaz sezonu sonunda teknecilerin yaşadıkları çekek yeri sonunu AK Parti ilçe teşkilatı çözdü.



Muğla’nın Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi'nde, taksi bot ve gezinti teknelerinin yıllardır süren kışlama sorununa çözüm bulundu. AK Parti Marmaris İlçe yönetiminin girişimleri sayesinde Zümbüllü Deresi Uzun Duvar Mevki'nde bulunan hazineye ait 10 dönüm arazi teknelerin kışlık park edebilmesi için Turunç S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne tahsis edildi.



Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve Teşkilat Başkanı Anıl Berk, Marmaris ilçe Milli Emlak Müdürü ve ADM Elektik A.Ş. il ve ilçe bölge müdürleri ile alan incelemesinde bulunarak çekek yerine karar verdiler. Verilen karar doğrultusunda Mal müdürlüğüne bağlı 10 dönüm arsa 40 taksi bot teknesi bulunan Turunç S.S Motorlu taşıyıcılar kooperatifine tahsis edildi.



ADM Elektik A.Ş. yetkililerinin de inceleme yaptığı alanda direklerin yer altına alınacağı öğrenilen Turunç Mahallesi'nde bazı elektrik direklerinin yerinin değişeceği bildirildi. AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Anıl Berk kendisinin de denizci olduğunun altını çizerek, “Her zaman parti gözetmeksizin denizci esnafımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün burada Turunçlu denizcilerimize bir nefes olmaya çalıştık. Görüşmelerimiz sonucu kendilerine hazineye ait bir yerin tahsisini yaptık. İlerleyen günlerde yine denizcilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Turunç Mahallesi'ndeki 40 taksi bot tekneler sezon açılana kadar kışlık konaklama ve bakımları yapılmak üzere çekek yerinde bekleyeceği öğrenildi.



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