Seydikemer’de iş yeri yangını

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yangını söndürdü. Yangın sebebiyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.



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