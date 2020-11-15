Bodrumspor gücünü gösterdi

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık galibiyet hasretine hafta içinde Sakaryaspor'u deplasmanda 6-2 yenerek son verip patlama yapan Bodrumspor, dün de teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki ilk sınavda Karacabey Belediyespor'u 2-1'le geçerken, haftalar sonra düşme hattından çıktı. Bu sezon ilk kez art arda 2 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip, 4 haftadır yer aldığı düşme hattından sıyrıldı. 10 maçta 11 puana ulaşan Bodrumspor, 12'nci basamağa tırmandı. Muğla temsilcisinde futbolcular maçın ardından büyük mutluluk yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-11-15 12:26:11
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