Bodrumspor'da 2 pozitif

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA) -

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrumspor 'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "16 Kasım 2020 tarihinde yapılan covid-19 testleri sonucunda 2 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcularmız ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

Takımda geçen hafta da 1 futbolcunun PCR testi sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)

2020-11-16 17:34:44



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