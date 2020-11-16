Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu

İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesin'de sona gelindi.

Milas OSB parselleri bakanlık onayına sunuldu

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesin'de sona gelindi.
Milas OSB'de arazi yapısının meyilli olması nedeniyle yapılan arazi düzenlemesi sonrasında yeni oluşan arazi yapısına uygun olarak yeniden parselasyon yapıldı. Oluşturulan 54 sanayi parseli onay için Ankara'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilerek onaya sunuldu. OSB'nin yeni parselasyonunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra parsellerin tapu işlemleri başlatılacak ve parsel tapuları alınacak. Parsel tapularının alınmasından sonra 54 parsel, hak sahipleri arasında kura çekilerek dağıtılacak.
Milas ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Suçum mevkiinde yapımı süren Milas OSB'de, arazi yapısı nedeniyle yapılan düzenleme çalışmalarının ardından yeni oluşan arazi yapısına uygun yeni parselasyonlar yapıldı. Oluşan 54 sanayi parseli onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilerek onaya sunuldu. Yeni parselasyonunun 10 gün içinde onaylanabileceği belirtilirken onay işleminin ardından parsellerin tapulandırma işlemleri başlatılacak. 54 sanayi parselinin tapularının hazırlanmasından sonra, bu parseller kura ile yapılacak yer seçimiyle OSB üyesi hak sahiplerine dağıtılacak.
O zamanki yapısıyla Milas Ticaret Odası tarafından 1996 yılında ilk kuruluş girişimi başlatılan Milas OSB, şehir merkezine 2 kilometre mesafedeki Suçum Mevkiinde, Bodrum İzmir karayolu kenarında kuruluyor. Genel olarak 1072 dekarlık bir arazi üzerine kurulmakta olan Milas OSB'de 544 dekarlık sanayi parseli alanı, 57,5 dekar yeşil alan, 36 dekar da idari ve sosyal tesis alanı planlandı. 54 sanayi parselinin bulunduğu Milas OSB'de gıda, inşaat, makine, entegre tesis ve sanayi tekstili alanlarında tesisler kurulabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Milas'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yatağan polisinden çocuklara maske Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuklar için hazırlanan maskeleri sokak sokak dolaşarak çocuklara dağıttı.
YEREL HABERLER Yatağan polisinden çocuklara maske Yatağan Emniyet ...
İçki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER İçki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
Bodrumspor'da 2 pozitif
YEREL HABERLER Bodrumspor'da 2 pozitif
Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Bodrum’da Kasım ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Bodrum’da Kasım ayında deniz keyfi
Evinin bahçesinde düşüp, başını yere çarpan İngiliz yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde düşüp, başını yere çarpan İngiliz ...
Ula’da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ula İlçesinde diğer yatırımcı kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarında sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.
YEREL HABERLER Ula’da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor Muğla ...
Fethiye’de kanalizasyonun 40 kilometresi tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü-Ovacık mevkiinde devam eden 121 kilometrelik kanalizasyon çalışmasının 40 kilometresi tamamlandı.
YEREL HABERLER Fethiye’de kanalizasyonun 40 kilometresi ...
8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu
YEREL HABERLER 8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera ...
İdyma’da yıl boyu kazı Ula’nın Gökova Mahallesi'ndeki İdyma antik kentinin uzantısı olan Akyaka’daki Ortaçağ kalesinde kazı çalışmaları sürürken, kalenin surlarının büyük bölümü görülebilir hale geldi
YEREL HABERLER İdyma’da yıl boyu kazı Ula’nın Gökova Mahallesi'ndeki ...
Muğla'da konut satışları yüzde 2,2 arttı
YEREL HABERLER Muğla'da konut satışları yüzde 2,2 arttı
1´i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
YEREL HABERLER 1´i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi ...
Muğla'da trafik kazası:2 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazası:2 yaralı
Fethiye’de ölü caretta caretta bulundu
YEREL HABERLER Fethiye’de ölü caretta caretta bulundu
Çiftlik evinde 308 gram esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Çiftlik evinde 308 gram esrarla yakalandı
Evden, bahçeden ve traktörden esrar çıktı
YEREL HABERLER Evden, bahçeden ve traktörden esrar çıktı
Menteşe’de kümes ve odunluk yangın
YEREL HABERLER Menteşe’de kümes ve odunluk yangın
Bodrumspor gücünü gösterdi
YEREL HABERLER Bodrumspor gücünü gösterdi
Seydikemer’de iş yeri yangını
YEREL HABERLER Seydikemer’de iş yeri yangını
Yangın tüpüne uyuşturucu gizlemiş
YEREL HABERLER Yangın tüpüne uyuşturucu gizlemiş
AK Parti Marmaris ilçe yönetimi teknecilere çekek yeri buldu
YEREL HABERLER AK Parti Marmaris ilçe yönetimi teknecilere çekek ...
Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına Sahil ...
Amos Antik Kenti'nde yeni tarihi buluntulara rastlandı
YEREL HABERLER Amos Antik Kenti'nde yeni tarihi buluntulara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X