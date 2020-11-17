Muğla’da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 ılının 9 aylık döneminde Muğla’da yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 436 milyon 144 bin 853 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı OcakEylül dönemi yapı izin istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 161 bin 074 m oldu.

2020 yılı OcakEylül döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 161 bin 074 m2 olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 436 milyon 144 bin 853 TL oldu.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 686, daire sayısı ise 7 bin 271 olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 714 bin 996 m, konut dışı kullanım alanı 350 bin 656 m, ortak kullanım alanı 95 bun 422 m oldu.

2020 yılı OcakEylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 781 bin 358 m olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 1 milyar 658 milyon 988 bin 670 TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 023, daire sayısı 5 bun 259 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 550 bin 765 m, konut dışı kullanım alanı 152 bun 873 m, ortak kullanım alanı 77 bun 720 m oldu.

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