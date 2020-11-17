Bodrumspor 3'te 3 istiyor

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BODRUM (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle haftalar sonra düşme hattından sıyrılan Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor'u 3'te 3 yapıp çıkışını sürdürme hedefiyle konuk edecek.

İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil beyazlılarda koronavirüs testleri pozitif çıkıp karantinaya alınan 3 futbolcu karşılaşmada görev alamayacak. Bodrumspor bu sezon 10 maçta 11, Sivas temsilcisi ise 9 maçta 10 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2020-11-17 11:50:11



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