Muğla'da 'Kırmızı reçete' operasyonu Milas KOM Grup Amirliğince uyuşturucu madde bulunduran ve kırmızı reçeteye tabi olan ilaçları usulsüz şekilde reçete düzenleyip piyasaya süren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Muğla merkezli 5 ayrı ilde gerçekleşen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kırmızı reçete ile temin edilmesi gereken ilaçları usulsüz evrak düzenleyerek piyasa sürdükleri belirlenen şebekenin çökertilmesine yönelik Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Bodrum’da bulunan özel hastanede çalışan 3 doktorun da şebeke üyelerine ilgili ilaçlarla alakalı çok sayıda reçete düzenleyerek, yine şüphelilerle birlikte çalışan bir eczaneye yönlendirdikleri tespit edildi, 4620 adet sentetik hap ele geçirildi.

Delillendirme aşamasının bitmesiyle birlikte Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova’da eşzamanlı olarak bu sabah operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 507 adet sentetik hap ve 3’üncü kişilere ait çok sayıda kimlik fotokopileri ile reçeteler ele geçirildi.

Nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti suçlarından ifadesine başvurulan H.B., M.B., T.C., N.V.Ö., D.B., E.E., B.A., T.D. ve T.D.’nin daha sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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