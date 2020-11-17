Mu\u011fla\u2019n\u0131n Dat\u00e7a il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda a\u00e7\u0131k denizde s\u00fcr\u00fcklenen ve Yunan Sahil G\u00fcvenlik ekipleri taraf\u0131ndan T\u00fcrk karasular\u0131na itilen 3 d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men kurtar\u0131ld\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Dat\u00e7a il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda a\u00e7\u0131k denizde lastik bot i\u00e7inde d\u00fczensiz ge\u00e7men oldu\u011fu bilgisinin ard\u0131ndan b\u00f6lgeye sevk edilen T\u00fcrk Sahil G\u00fcven botu Yunan Sahil G\u00fcvenlik unsurlar\u0131 taraf\u0131ndan T\u00fcrk karasular\u0131na itilen birisi \u00e7ocuk 3 d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7meni kurtard\u0131.