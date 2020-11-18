Başkan Gümüş, çalışmaları yerinde inceledi Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentte devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karamehmet, Muslihittin ve Karşıyaka Mahallelerinde devam eden çalışmalar hakkında ekibinden bilgiler alan Başkan Gümüş, çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Modern ve Güvenli Yollar

Menteşe’de ulaşımın en iyi biçimde ve yüksek kalitede olması için çalıştıklarını belirten Başkan Gümüş, “Yolların, sokakların yaya ve araç trafiğine uygun, güvenli ve modern olması için çalışıyoruz. Yolların kaliteli olması halkımızın ulaşımı için önemli. Bu amaçla Karamehmet, Muslihittin ve Karşıyaka Mahallelerimizde devam eden kilit parke kaplama çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar tamamlandığında şuan bulunduğumuz sokaklar, vatandaşlarımız için çok daha güvenli ve konforlu olacaktır.” dedi.

Halkımızla iç içeyiz

Mahalle ziyaretlerinde zaman zaman vatandaşlarla da bir araya gelip sohbet eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Seçildiğimiz günden buyana halkımızın her zaman iç içe olduk. Halktan kopuk bir yönetim biçime karşı, “Menteşe’yi Birlikte Yönetiyoruz” dedik. Bu nedenle vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla her zaman bir araya geliyor, talep ve isteklerini değerlendiriyor, imkânlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Halkımızın konforunu ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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