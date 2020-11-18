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Jandarmadan kumarcılara 41 bin TL ceza Muğla'nın Seydikemer İlçesinde bir evde kumar oynayan 20 kişiye jandarma ekipleri tarafından toplam 41 bin 275 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan N.T. ve M.T. isimli şahıslar ile ilgili de adli işlem başlatıldı.

İHA

Jandarmadan kumarcılara 41 bin TL ceza Muğla'nın Seydikemer İlçesinde bir evde kumar oynayan 20 kişiye jandarma ekipleri tarafından toplam 41 bin 275 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan N.T. ve M.T. isimli şahıslar ile ilgili de adli işlem başlatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer İlçesi Ortaköy Mahallesinde ikamet eden N.T. ve M.T. isimli şahısların kazanç elde etmek maksadıyla kumar oynattığı bilgisi alındı. 16 Kasım'da saat 23.30 sıralarında uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile birlikte 2 ev ve 1 işyerinde yapılan aramada; N.T. isimli şahsın evinde kumar oynayan 20 kişi suçüstü yakalandı. Suç aletlerine el konularak, şüpheliler N.T. ve M.T. isimli şahıslar hakkında “kumar oynamak için yer temin etmek” suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili 19 şahsa kumar oynamaktan 23 bin 275 TL ve 20 şahsa sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 18 bin TL olmak üzere toplam 41 bin 275 TL idari yaptırım uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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