Bodrumspor - Sivas Belediyespor: 2-2



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Barış Çardaklı (xx), Mücahit Değermenci (xx)

BODRUMSPOR: Gökdeniz (x) Emirhan (xx), Harun (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 76 Hüseyin xx), Sergen (xxx) (Dk. 88 Apti Mert), Medeni (xxx) (Dk. 76 Kaan Mert x), Orhan (xx), Ozan (xxx) (Dk. 77 Fatih x), Muhammet (xxx), Cenk (xx) (Dk. 60 Burak x), Batuhan Berkay (x)

SİVAS BELEDİYESPOR: Yunus Emre (x) Şeyhmus Abdulkadir (x) (Dk. 86 Murat), Muhsin (xx), Ali Say (xx), Uğur Mustafa (xxx), Ozan (xx), Emre (xx), Muhammet Mustafa (x) (Dk. 46 Mustafa Aydın xx), Hüseyin (x) (Dk. 34 Cumhur xxx), Mehmet Fatih (xx), Şevki (x) (Dk. 77 Furkan xxx)

GOLLER: Dk. 28 Ozan, Dk. 65 Muhammet (Bodrumspor) Dk. 41 Uğur Mustafa, Dk. 90+4 Furkan (Sivas Belediye)

SARI KARTLAR: Emirhan, Oğuzhan, Harun (Bodrumspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Tarık Daşgün'le yollarını ayırdıktan sonra çıkışa geçip üst üste 2 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Bodrumspor, evinde Sivas Belediyespor önünde 3'te 3 yapma fırsatını uzatmada kaçırdı: 2-2. İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 28'inci dakikada son haftaların formda ismi Ozan ile 65'inci dakikada Muhammet attı. Konuk ekibin golleri 41'inci dakikada Uğur Mustafa ve 90+4'üncü dakikada Furkan'dan geldi. Bodrumspor, bu skorla 12, Sivas Belediyespor ise 11 puana ulaştı. Sezon başında Antalyaspor'un pilot takımı olan Bodrumspor, maç öncesi Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Süper Lig'deki kırmızı beyazlıların teknik patronu Ersun Yanal'ın ziyaretiyle moral buldu.20'nci dakikada gelişen ev sahibi atağında Emirhan'ın kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutu yan direği sıyırıp auta çıktı.

28'inci dakikada Bodrumspor öne geçti. Defanstan atılan uzun topla gelişen ani atakta Sergen'in pasıyla buluşan Ozan karşı karşıya pozisyonda kaleci Yunus Emre'yi avladı: 1-0.

41'inci dakikada skor eşitlendi. Bodrumspor ceza sahasında Muhammet'in ıskaladığı topu Sivaslı Uğur Mustafa ağlara yolladı: 1-1.

İlk yarı bu skorla bitti.

48'inci dakikada Bodrumlu Harun'un sıfıra kadar inip yaptığı ortaya Oğuzhan'ın kafa şutu kalecide kaldı.

65'inci dakikada ev sahibi yine üstünlüğü yakaladı. Oğuzhan'ın kullandığı sekbest vuruşta ceza alanındaki karambolde Muhammet fileleri havalandırdı: 2-1.

86'ncı dakikada Sivas'tan Uğur Mustafa'nın kullandığı serbest vuruş direkte patladı.

90+4'üncü dakikada geliyen ani atakta Furkan skoru ilan etti: 2-2.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-11-18 15:06:17



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