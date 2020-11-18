Mu\u011fla\u2019n\u0131n Marmaris il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bozburun mahallesi a\u00e7\u0131klar\u0131nda bal\u0131k avlayan Bodrumlu denizcilerin a\u011f\u0131na bu kez bal\u0131k yerine heykel tak\u0131ld\u0131. Mu\u011fla Dat\u00e7a a\u00e7\u0131klar\u0131nda avlanan bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n a\u011f\u0131na yakla\u015f\u0131k 2 metre ve 300 kilogram civar\u0131nda oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen heykeli g\u00f6ren bal\u0131k\u00e7\u0131lar hemen Sahil G\u00fcvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil G\u00fcvenlik ekipleri ve bal\u0131k\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan Bozburun iskelesine getirilen heykel Marmaris M\u00fczesi yetkililerine teslim edildi. Bodrumdan bal\u0131k avlamak i\u00e7in tekneleri ile Bozburun ve Dat\u00e7a aras\u0131nda kalan bir b\u00f6lgede a\u011flar\u0131n\u0131 atan bal\u0131k\u00e7\u0131lar tarihi de\u011feri olduk\u00e7a y\u00fcksek oldu\u011fu belirtilen heykeli Bozburun iskelesinde m\u00fcze yetkililerine heykeli teslim ederken, heykeli denizden \u00e7\u0131karma i\u015flemi olduk\u00e7a zor oldu. Helenistik d\u00f6nemden kald\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen heykelin uzmanlar taraf\u0131ndan incelmeye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.